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Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

00:01
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Скорпионы расширят круг друзей, а у Дев укрепится самооценка

Овны

Понедельник тоже может быть приятным днем! И сегодня он именно такой: вам удастся сделать что-то хорошее лично для себя, для своего комфорта и более удобной жизни.

Тельцы

Наступает время земных знаков: Венера перемещается в Деву. У вас впереди 3 недели на творчество, шопинг, походы в салоны красоты или приятный осенний отдых.

Близнецы

Ближайшие 3 недели звезды советуют посвятить семейным мероприятиям: походам в кино, на концерты. Это сблизит вас и сделает непобедимой дружной командой.

Раки

Не замыкайтесь в себе: осень полезно проводить в теплой компании, чтобы не страдать от холода. Звезды советуют искать единомышленников и как можно больше общаться.

Львы

Венера покинула сегодня ваш знак и переехала в соседнюю Деву. Теперь планета материальных благ будет помогать вам зарабатывать деньги – тоже неплохо, правда?

Девы

Планета любви, красоты, гармонии и земных благ Венера сегодня переехала в ваш знак на целые 3 недели. Это поможет укрепить самооценку и добавит вам обаяния.

Весы

Не гонитесь за успехом: этот сентябрь не про амбиции, он про заботу о себе. Заведите традицию каждый день награждать себя чем-то приятным за труды.

Скорпионы

Ваш круг друзей расширится или появится возможность чаще бывать в компании  интересных людей. Появятся единомышленники, от общения с которыми вы не устанете.

Стрельцы

Если вы нацелены на карьеру, бизнес или личный бренд, можете расслабиться. Удача сама идет в руки. В ближайшие 3 недели вы будете заметны, харизматичны, убедительны.

Козероги

Вам сам бог велел учиться, точнее, богиня – Венера, которая сегодня играет первую скрипку. Она обещает вам помощь в получении знаний, путешествиях и юридических делах.

Водолеи

Вас Венера осчастливит новыми финансовыми возможностями. Порадуют дивиденды, удачные инвестиции, социальные пособия, компенсации или рост доходов супругов.

Рыбы

Первый понедельник сентября выглядит оптимистично: Венера входит в ваш сектор партнерства в гороскопе. Свадьбы, свидания, выгодные клиенты и деловые союзы ждут вас!

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