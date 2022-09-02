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Эстония укрепит оборону в ответ на действия России

15:39
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Оборонный бюджет увеличат на 3%

Эстония в качестве ответа на действия России на Украине укрепит свою оборону на суше, в воздухе и на море. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.
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По словам политика, страны региона Балтийского моря намерены укреплять сотрудничество, чтобы ответить на "угрозу", якобы исходящую от России. С этой целью прибалтийские государства "будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей".

В частности, планируется усилить береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепить оборону на море, заявил Певкур.

При этом Эстония увеличит оборонный бюджет на 2023-2024 годы почти на 3%, чтобы послать "четкий ответ" на действия России на Украине, цитирует заявление главы Минобороны Эстонии ТАСС.

С 29 августа по 4 сентября в Эстонии проводятся совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) Германии и Испании в рамках деятельности НАТО. Истребители Eurofighter Typhoon проводят в небе республики серию тренировочных полетов на малых высотах.

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