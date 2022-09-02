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ВС России сбили в Херсонской области два украинских штурмовика и истребитель

15:28
  • пятница
  • 02 сентября 2022

ПВО перехватила 14 снарядов РСЗО HIMARS.

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу днем об уничтожении в Херсонской области двух украинских штурмовиков Су-25 и одного истребителя МиГ-29, переоборудованного для применения ракет США HARM.

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Также ведомство отчиталось об уничтожении шести украинских складов в ДНР, Харьковской и Николаевской областях.

Как уточняется в сообщении, ВС России наносят значительные потери подразделениям ВСУ, пытающимся закрепиться на николаево-криворожском направлении. Военные 110-й мехбригады ВСУ из-за больших потерь отказались от выполнения боевых задач и оставили позиции.

Вместе с тем стало известно, что ВС России нанесли удары по позициям 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 30 националистов, поразили ангары с военной техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевской области (уничтожено более 40 военных).

ПВО России сбила 12 украинских БЛА и противолокационную ракету HARM, перехватила 14 снарядов РСЗО HIMARS.

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