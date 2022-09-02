Стоимости газа на европейском рынке предрекли рекордный взлет

Европа сама себя загоняет в бедственное положение

Главы финансовых ведомств стран "Группы семи" решили ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание услуг по морской перевозке углеводородов из нашей страны. Об этом говорится в заявлении, принятом в Берлине по итогам министерской встречи G7. При этом представители "Большой семерки" подтвердили, что разрабатывают механизмы, чтобы уязвимые страны сохранили доступ к энергорынкам, в том числе и к российскому. В Москве уже дали понять, что не намерены играть по навязываемым нерыночным правилам.

Несколько раз уже наступив на санкционные грабли и получив колоссальный взлет стоимости энергоносителей на рынке, а следом и инфляцию, которая подпрыгнула до исторических значений, западные стратеги и не думают останавливаться. Идею с введением предельной цены на российскую нефть, которую эксперты с самого начала называли бредовой, вовсе не убрали под сукно. Все это время шла кропотливая работа, итоги которой министры финансов стран, входящих в большую семерку, вот-вот представят, сообщает "Файнэншл Таймс", приводя даже некоторые подробности:

"Лимит цен на российскую нефть, который намерены принять страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российскую нефть. То есть с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года на нефтепродукты".

То есть с этого момента бензин и дизельное топливо из России тот же ЕС собирается покупать по ценам, которые установит не рынок, а еврочиновники. Еще раньше подобный кульбит планируется проделать с российской нефтью, от которой так мечтают отказаться страны Евросоюза. Теперь же обойтись без наших энергоносителей придётся, потому как продавать её в страны, которые поддержат идею предельных цен на российские углеводороды, Москва не собирается.

"Те страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен, не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними по нефти взаимодействовать", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кто же будет торговать эксклюзивным товаром по ценам, которые устанавливает покупатель. Это противоречит рыночным принципам и выглядит по меньшей мере глупо. Вслед за нефтью еврочиновники уже возжелали покупать и российский газ по тем ценам, которые установят сами.

Это автоматом спровоцирует рост цен, и они улетят в космос. А ведь стоимость энергоносителей и так катастрофически высока. Из-за этого в Голландии, например, под угрозой банкротства оказалась половина тепличных хозяйств. В Германии включен режим жесткой экономии на всем. А сдерживать рост стоимости топлива удавалось лишь благодаря льготам со стороны государства.

С сегодняшнего дня их отменили. И ровно в полночь цены на заправках тут же рванули вверх. Чего не скажешь о рейтингах канцлера Шольца и министра иностранных дел Бербок, которая на днях заявила, что интересы украинцев для нее важнее интересов граждан собственной страны. Отстирывать своего шефа пришлось пресс-службе немецкого МИДа, где не придумали ничего лучше, чем обвинить во внутригерманском скандале российскую пропаганду.

Это оправдание выглядит откровенно слабо. Тем более, что любой желающий может посмотреть видео, на котором Бербок говорит вполне однозначно. Так что жесткая реакция оппозиционных немецких политиков не заставила себя ждать.

"Министр иностранных дел, который заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а избирателей Украины, и который отвергает переговоры о прекращении войны в интересах правительства США, является не только вопиющей ошибкой, но и опасностью для нашей страны", - говорит депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

То есть кресло под Анналеной Бербок сейчас реально зашаталось. И её скорая отставка многим уже не кажется чем-то невообразимым. Под ударом и сам канцлер, который рискует отправиться вслед за Борисом Джонсоном. Тот, уходя, предложил британцам сэкономить на электричестве, купив себе чайник. То, что ситуацию в экономике вряд ли так просто исправить, указывает издание "Индепендент", основывая статью на прогнозах, которые не сулят Великобритании ничего хорошего в будущем:

"В ближайшие два года пополнить ряды 11 млн британцев, которые уже живут в "абсолютной нищете", могут ещё 3 миллиона человек. Между тем к 2026 году бедность среди несовершеннолетних жителей страны может достичь самого высокого уровня с 1990-х годов — почти каждый третий ребёнок рискует оказаться в бедственном финансовом положении".

На этом фоне действия западных политиков выглядят откровенным издевательством над собственными гражданами. Тем более, что Еврокомиссия и не скрывает, что все предпринимаемые меры в области энергетики, по сути, ни к чему не приведут. А стоимость газа на еврорынке останется рекордно высокой как минимум до 2025 года.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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