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Собянин осмотрел новые объекты киностудии "Мосфильм"

17:02
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Съемочный павильон №17 будет самым крупным и современным в Европе

Киноконцертный комплекс, который станет новой фестивальной и премьерной площадкой, откроется в столице в ближайшее время. Об этом рассказал мэр Москвы, осматривая новые объекты легендарной киностудии "Мосфильм".

В киноконцертном комплексе на площади более семи тысяч квадратных метров расположено 4 кинозала. Они оснащены самой современной цифровой техникой. Она обеспечивает равномерное распространение звука и изображение повышенной четкости, сообщает "ТВ Центр".

Также на "Мосфильме" в стадии завершения и новый съемочный павильон №17. Он будет самым крупным и современным в Европе. Здание построено с учётом передовых технологий. Сергей Собянин рассказал, что город и дальше будет поддерживать развитие киноиндустрии. В том числе и возведение кинопарка для натурных съёмок в Красной Пахре.

"Вы знаете, у нас развивается такой проект как кинопарк. 150 гектаров в Новой Москве - это такой московский Голливуд, который будет развиваться очень активно. Мы сегодня не получаем возможности проката иностранных фильмов, поэтому на отечественные фильмы спрос будет только увеличиваться. Но и мы за то, чтобы именно отечественное кино доминировало на нашем рынке и выходило на международные рынки", - заявил Собянин.

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