Собянин: Московскую электронную школу начнут использовать во всех школах России

Соглашение подписано 2 сентября

Московскую электронную школу начнут использовать во всех школах России. Соответствующее соглашение о создании на её базе федеральной системы "Моя школа" в пятницу подписали мэр столицы Сергей Собянин, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По словам Собянина соглашение поможет "дальнейшим наработкам, не бросая совместной работы над тем, чтобы контент развился и дальше, был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны".

"Поручение президента по этому поводу даст новый толчок для улучшения качества образования", - добавил мэр.

Со своей стороны Кравцов отметил, что столичная система образования - одна из лучших в мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"