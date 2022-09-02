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Правительство выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам

18:21
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Из ЛНР, ДНР и Украины

40 опасных для окружающей среды объектов будут ликвидированы в ближайшее время в 36 городах страны рамках нацпроекта "Экология". В пятницу об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

В течение трех лет на эти цели направят более 9 миллиардов рублей. Правительство также продолжит работу по поддержке отечественных авиастроителей и авиаперевозчиков. Будет, в частности продлена программа субсидирования кредитов для лизинговых компаний, закупающих российские самолеты "Суперджет -100". Таким образом, дополнительные затраты не будут переложены на пассажиров.

Кабмин также выделит в этом году 10 с половиной миллиардов рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины.

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