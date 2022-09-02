Новая эволюция: кто хочет "взломать" человека и зачем это нужно

Некоторые считают, что развитие человека как вида не остановилось

Интереснейшая инициатива хороших людей со светлыми лицами. Они предлагают "взломать" человека, более того, уверены, что скоро у них появится возможность переконструировать наши тела и мозги и называют это трансгуманизмом. Причем, приведет этот трансгуманизм к разделению человечества на два биологических вида – и каких, "богатых" и "бедных". Авторы идеи - президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб и его советник Юваль Харари, они считают себя особыми людьми и верят в принцип элит, которые поведут мир в будущее.

Пока одни шутили о чипах, прошивку на которых следует обновлять рядом с вышками системы 5G, и запасались шапочками из фольги (якобы только они смогут помешать осуществлению коварного замысла Билла Гейтса), прогресс подкрался незаметно. Из Швейцарских Альп. Где ежегодно, с помпой, заседает Всемирный экономический форум. Организация, о пользе которой спорят много, но вот влияние – отрицать не берутся. Политики, бизнесмены и другие сильные мира сего в Давосе определяют контуры будущего. Неотъемлемым атрибутом которого должна стать "дополненная реальность". Её можно будет редактировать: "Вырезая других людей или мусор". Причем, специальные очки – прошлый век, уверены эксперты форума, чей доклад больше напоминает синопсис голливудского блокбастера:

"Супергерои царили на экранах кино и телевизоров, но настало время перемен, и многие дети хотят сами развивать суперсилу. Их мечты могут показаться недостижимыми, но мы уже делаем первые шаги к "обществу дополненной реальности". Как бы ни пугающе звучала тема вживления чипов, — это часть эволюции, которую в свое время прошли привычные предметы, например, слуховой аппарат или очки – это давно уже не предмет для насмешки. Эти аксессуары даже считаются модными. Так и вживленные чипы войдут в привычный быт".

"Когда экономисты садятся за дальнейшее развитие технологий в области биомедицины, нанотехнологий, когнитивных технологий, я всегда прихожу в ужас", - говорит профессор, доктор технических наук Алексей Диашев.

Такая реакция при упоминании Клауса Шваба возникает у многих. Бессменный президент и создатель Всемирного экономического форума сам себя называет "глобалистом" и "революционером". Это ему принадлежит идея считать пандемию COVID-19 великой перезагрузкой. Шваб родился в 1938 году в нацистской Германии. Его отец был крупным промышленником. Юный Клаус получил прекрасное образование и солидный стартовый капитал. Однако сам всегда интересовался исключительно "управлением". Свою теорию "трансгуманизма" Шваб сформулировал уже в зрелом возрасте. Человек в этой модели – лишь винтик, призванный обслуживать интересы бизнеса. Причем, винтик – не совершенный, во всяком случае, пока.

"Трансгуманизм - это идея о том, что развитие человека как вида - оно не остановилось и впереди мы можем его обеспечить при помощи технологий. Своими собственными руками создать новые возможности для человека, не ждать пока они эволюционируют за миллионы лет", - пояснил футуролог Данила Медведев.

И Шваб вместе со своими экспертами готов этому помочь! Никаких многочасовых операций и вживленный в организм сложных устройств. Специалисты из Южной Кореи разработали краску для татуировок. Она сделана из жидкого металла и объединена с углеродными нанотрубками. С помощью этой технологии можно измерять различные типы сигналов, исходящие от тела.

Причём, это не только безобидные сатурация и чистота сердечных сокращений. Ученые Йельского университета провели эксперимент, в ходе которого научились считывать, а главное расшифровывать мозговые импульсы при помощи магнитных томографов. Всё тайное в один момент становится явным.

"Могут ли ваши мысли скоро стать доступными каждому? Полиция сможет сканировать мозг свидетелей, чтобы получить фотографии преступников. Американские ученые уже говорят, что могут узнать политические взгляды при помощи МРТ с точностью примерно 80 %. Страшно подумать, что такие технологии могут использовать авторитарные режимы", - пишут СМИ.

Хотя и крупный бизнес уже нащупал "золотую жилу". Советник Шваба Юваль Харари, которого называют соавтором идеи "трансгуманизма", в многочисленных интервью заявляет о том, что в будущем можно будет "переписать человеческий код". Задать организму новые настройки.

По мнению Харари, для экономики XXI века, в отличие от предыдущих столетий, большинство населения планеты является балластом. Раньше брали количеством, теперь качеством. И трансгуманизм чётко расставляет не только биологические, но и социальные акценты.

"Одна из опасностей заключается в том, что в ближайшие десятилетия мы увидим процесс большего неравенства, чем когда-либо раньше в истории. Потому что впервые это будет настоящее биологическое неравенство. Если новые технологии будут доступны только богатым или только людям из определенной страны, тогда homo sapiens распадется на различные биологические виды, потому что у них будут разные тела и разные способности", - рассказал Юваль Харари.

Впервые в основу видового разделения лягут не биологические, а социально-технические критерии. "Богатые", коих абсолютное меньшинство, смогут модифицировать свой организм и жить долго и счастливо. Питаться обычной человеческой едой. Получать прекрасное образование. Пользоваться всеми достижениями науки, техники и медицины. "Бедным" же уготовлена принципиально иная учесть. Они как "Морлоки" из романа Уэллса "Машина времени" будут фактически изгнаны под землю правящей элитой и потреблять гастрономический "шлак" - субпродукты. Хочется верить, что всё это - яркая метафора. Однако британского писателя не зря называют "пророком среди фантастов".

"Обратите внимание - при этом все эти транснациональные корпорации больше всех кричат о глобальном потеплении, об экологической катастрофе, о загрязнении мирового океана и во всём виноват простой человек. Не они, а мы с вами. И вот для того, чтобы это больше не повторялось, нужно менять вот этих человеков", - отметил Алексей Диашев.

При этом, судя по всему, глобалисты искренне верят – именно им удастся подчинить себе искусственный интеллект и повести человечество в светлое будущее.

"У них есть это миссионерское рвение. Они считают, что должны возглавить мир в будущем. Так что демократия тут совершенно ни при чем. Это своего рода сверхчеловеческое мышление. И если вы прочтете книгу Шваба, то поймете, что он считает себя особым человеком и верит в принцип элит, которые должны вести мир в будущее. Большая проблема, что искусственный интеллект, который таким образом возьмет верх над человечеством, находится в руках очень немногих людей. И они преследуют собственные интересы", - рассуждает экономист (Германия) Эрнст Вольф.

Один из которых, отмечают специалисты, сохранить существующую систему распределения ресурсов в мире – это минимум. А как максимум – еще больше обогатиться. Ведь согласно докладу международной организации Oxfam, который готовили всё к тому же Давосскому форуму, 99% ресурсов планеты сосредоточены в руках лишь процента населения. Остальные – обслуживающий персонал, причём по современным меркам крайне неэффективный.

"Традиционное человечество такое обычное - природное уйдет, а на смену ему придёт уже новое - улучшенное. Он не будет человеком точно так же, как вы или я не являемся обезьянами. Но в какой-то момент развитие предполагает, что мы отказываемся от чего-то старого и переходим к чему-то новому. Также как ребенок становиться подростком, потом становится взрослым. Точно также человек может выходить за пределы, установленные видовыми ограничениями", - рассказал Данила Медведев.

То есть перестает быть человеком. Если учесть, что уже сегодня европейцам вместо нормального мяса бюрократы предлагают есть саранчу и мучных червей, а принимать душ только по праздникам, менять пол, когда заблагорассудиться и мёрзнуть зимой, то трансгуманистические идеи Шваба выглядят прямо-таки панацеей и вполне реальным планом избавления человечества от всего ненужного – то есть человеческого.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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