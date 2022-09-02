Крах ценностей: США оказались на пороге гражданской войны

Насилие американскими властями не просто поощряется, а пропагандируется

В Штатах кипит жизнь. Политическая. На неделе Дональд Трамп предложил признать президентские выборы в США 20-го года необратимо скомпрометированными и провести новые. Предложение, озвученное накануне выборов в Сенат и Палату представителей, выборов, которые по всем опросам правящие сейчас демократы проиграют, лишь добавило пикантности предвыборной кампании. Которая и так проходит на грани фола. Неудивительно, что всё больше американцев уверены – страна на пороге гражданской войны. Более того, она, вероятно, в гибридной форме уже идет. Масла в огонь подлил и старший редактор газеты "Вашингтон пост" Марк Фишер, который в своей колонке указал на рост экстремизма, провокационные высказывания политиков из обоих лагерей и последующую поляризацию общества и подчеркнул, что гражданская война неизбежна или даже необходима.

Великий и ужасный Оззи Осборн принял решение бежать из США. Рок-музыкант признался, что это уже не та Америка, в которую он 20 лет назад переехал из Британии.

Безумие в Америке – это уже не просто норма, а обыденность. В сводках новостей всегда есть сообщения о невинных жертвах, которые по непонятным причинам были застрелены. К примеру, в последние дни августа в Индианаполисе расстреляли солдат спецназа Королевской армии Нидерландов. Трое военнослужащих просто выходили из своего отеля. И при этом мэр уверяет, что его город еще никогда не был таким безопасным, как сейчас: "Снижение числа преступлений на 17 процентов по сравнению с прошлым годом - это не малозначимо".

Дело в том, что после 26 мая 2020 года, когда в схватке с офицером полиции умер чернокожий преступник Джордж Флойд, по стране прошли настолько страшные массовые протесты, что мэры-демократы негласно встали на сторону преступников – они начали сокращать полицейских и даже выступали за полный роспуск полицейских служб.

Те же полицейские, которые пока ещё работают, не понимают, как им стоять на страже порядка, если к преступникам нужно относиться с нежностью.

"В некоторых городах полицейские отказываются от попыток обеспечить соблюдение закона за мелкие правонарушения, зная, что мягкосердечная прокуратура вернёт арестованных на улицу вскоре после того, как они будут привлечены к уголовной ответственности", - пишут СМИ.

Но страшна не мягкосердечная прокуратура, а её отношение к закону. Как говорят эксперты, если законы и конституция уходят на второй план – это не движение в сторону свободы и демократии, а явный признак приближения гражданской войны.

"Теперь, когда мы теряем верховенство закона и уважение к законам – я думаю, это и есть своего рода гражданская война. Я не говорю, что это приведет к насилию. Но мы все знаем, что сегодня оружия больше, чем людей. И если ты оказываешься среди людей с менталитетом "попробуй заставить меня" - ты можешь попасть в вооружённую ситуацию", - рассказал американский миллиардер-финансист Рэй Далио.

Преступления без наказания, снижение рождаемости, неконтролируемая миграция, и главное – высмеивание элитами национальных ценностей – всё это должно обязательно закончиться крахом США. И о закате великой страны уже даже написаны книги – причем, не российскими или китайскими исследователями, а, например, канадскими.

"Есть все атрибуты, которые указывают, что войны не избежать - высокий уровень неравенства, низкий уровень солидарности, снижение веры в государственные институты, учреждения, растущая склонность к насилию - в целом, борьба за смысл Америки сегодня выражает себя через насилие", - рассуждает автор книги "Следующая гражданская война" Стивен Марш.

И насилие властями даже не просто поощряется, а пропагандируется. Так, губернатор штата Нью-Йорк заявила, что сторонникам республиканцев в её штате не рады и рекомендовала им найти другое место для своей никчёмной жизни.

А так как демократам уже предсказывают провал на осенних выборах в Конгресс и Сенат, они, похоже, приняли решение выбивать из электората любовь и голоса при помощи политического унижения. Именно поэтому политический шовинизм пришёл на смену свободе слова, свободе волеизъявления, да и вообще любому проявлению свободы. Теперь, если ты не любишь Байдена, ты фашист – ну так сам Байден и сказал: "Дело не просто в Трампе, дело в целой философии республиканцев, лежащей в основе. Скажу кое-что: это как полуфашизм".

Вот так, обвиняя миллионы людей в нацизме, Байден решил приблизиться к своим президентским обещаниям – сплотить страну и стать президентом сразу для всех.

"Там, где Демпартия правит бал, очень много страха, но в штатах, которые контролируют республиканцы, еще есть свобода и свобода для всех – не только сторонников Республиканской партии", - заявил политолог Джон Вароли.

Больше всего демократы боятся, что свободная Америка может начать гражданскую войну, потому что республиканцам не нравится ничего из того, что делают демократы - рекордная инфляция и пустые законы по борьбе с ней, не нравятся высокие цены на бензин и что из-за роста цен на продукты в школах ради экономии детям урезают порции.

"Они говорят: импровизируйте с тем, что у вас есть, и сделайте так, чтобы это было хорошо на вид и на вкус, и дети это съедят", - говорит работница школьной кухни Бренда Сибли.

В этих словах вся суть политики администрации Байдена – сделайте что-нибудь чтобы было красиво, а народ это проглотит. Но вот незадача: многочисленные социологические опросы показывают, что американцы больше не хотят терпеть и жить под руководством невменяемого президента, обзывающего свой же народ фашистами.

"Широкий спектр мнений, включая республиканских и демократических политиков, ученых, изучающих гражданские беспорядки, и экстремистов с обеих сторон, теперь принимают идею о том, что гражданская война либо неизбежна, либо необходима", - пишут СМИ.

Есть мнение, что Америке гражданская война необходима, прежде всего, для очищения - например, от случайных людей, которые попали в политику, потому что они лысые мужики на каблуках.

Сэм Бринтон занимает должность заместителя помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии Министерства энергетики США. Ну то есть Америка, похоже, действительно в опасности.

"Итак, давайте, ради Бога, вспомним, кто мы такие, я действительно это имею в виду, каковы наши ценности, во что мы верим. "Мы, народ", так начинается наша Конституция или Декларация независимости. Мы, народ. Это то, кто мы есть", - заявил Байден.

Прекрасный призыв, только не поздно ли вспоминать о ценностях, если Байден – пока еще глава государства - уже не помнит даже первых слов конституции своей страны. Всё же, похоже, прогнозам аналитиков об исчезновение американской цивилизации суждено сбыться, потому что если в США и начнётся гражданская война, в которой друг друга будут убивать республиканцы и демократы, белые и черные, геи и натуралы, а запуганные силовики и солдаты на шпильках при этом предпочтут убежать в Мексику, то всё это закончится настоящей катастрофой и превращением 50 штатов в 50 суверенных государств, которые будут настолько ненавидеть соседей, что при случае не откажутся бросить через забор и ядерную бомбу.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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