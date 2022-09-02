"В Европе победило варварство": чем вызваны визовые ограничения ЕС

В Европе жить становится хуже

Европа продолжает искать всё новые способы давления на Москву. Крупных санкционных пакетов ждать больше не стоит, это опасно уже в первую очередь для самой Европы, но и бездействовать в условиях растущего внутри ЕС социального напряжения из-за роста цен еврочиновники не могут. Внимание населения надо ведь как-то отвлекать. А потому главы МИД Евросоюза на неделе решились на крайне неоднозначно воспринятый даже в самой Европе шаг - максимально закрыть доступ в Европу большинству россиян. Согласована приостановка упрощенной процедуры выдачи виз при сохранении Шенгена для отдельных категорий россиян. Решение должно быть утверждено в октябре. Согласованный вариант крайне разочаровал ряд стран, политики которых горят желанием максимально отменить русских где только возможно. И они, заручившись согласием Брюсселя, начали действовать самостоятельно. Финны с четверга сократили в 10 раз число выдаваемых россиянам Шенгенских виз. Впрочем, пока без запрета на въезд через сухопутную границу. А вот Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении на национальном уровне в ближайшие дни запретить въезд большинству россиян даже с визами других стран ЕС и полностью перестать выдавать нам свой Шенген.

К началу саммита в Праге уже было понятно, что никакого полного запрета на выдачу виз россиянам Евросоюз не согласует. Хотя на этом, конечно, очень настаивали страны вроде Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и, разумеется, Польши. Премьер Моравецкий не уставал повторять: ездить в Европу, гулять там по городам, покупать товары - все это якобы привилегия, которой людей, живущих в России, необходимо лишить.

"Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление. Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к блокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз", - заявил Моравецкий.

Впрочем, большинство стран, входящих в шенгенскую зону, среди них, в частности, Венгрия, Германия и Франция, идею визового бойкота все же не поддержали, избрав наиболее мягкий вариант. На национальном уровне, пожалуйста, кто хочет - может запрещать россиянам посещать их государства. На общеевропейском - такого запрета не будет, не без сожаления констатировал Жозеп Боррель:

"О чём мы политически договорились. Это полная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским союзом и Россией. Таким образом, получить визы будет сложнее, но получить их всё равно будет возможно".

Разочарование одного из главных русофобов Евросоюза понять, конечно, можно. Избавиться от туристов из России не получилось. Хотя их и так было не то чтобы много. Слишком уж дороги стали такие поездки. Так что полный визовый бойкот, если бы его ввели, коснулся бы крайне узкой группы россиян. Возможно, именно это и сподвигло часть европейских политиков не рубить с плеча. Впрочем, имеют право на жизнь и другие версии.

"Эта визовая сегрегация вредит некоторым государствам Европейского союза. Та же Греция сильно пострадает от подобного рода решений. Потому что в Греции силен туристический бизнес, паломнический", - рассуждает политолог Иван Мезюхо.

"В Европе-то жить становится хуже. И нужно как-то своих успокаивать. Газ дорогой, нефть дорогая, хлеб дорогой, горячая вода - проблема. Но все равно мы в привилегированном обществе. Мы вот русских варваров же не пускаем к себе. Это такой психологический способ успокоить своих в большей степени, чем напугать нас", - отметил политолог Дмитрий Журавлёв.

Учитывая, что пакеты в санкционном пакете уже на исходе, идея ввести что-то такое, на чем можно попиариться и при этом не пострадать самим, вполне логична со стороны европейских политиков. Для этого им, правда, пришлось окончательно сбросить маски. Ведь раньше они постоянно повторяли, что санкции вводятся не для того, чтобы навредить простым людям, живущим в России. И кто-то этому даже верил. Теперь же ЕС чётко дал понять, что воюет Запад не только с властью, но и с гражданами России тоже, наивно рассчитывая их ещё и изолировать.

"Запад будет закрываться, будет тратить ночи и дни, обсуждая, кому давать шенгенскую визу, сколько раз на въезде в шенгенскую зону спрашивать у человека, за кого он там: за красных или белых, чей Крым. Они там уже по три раза хотят спрашивать, чтобы человек точно не ошибся. Это смешно! Эти люди жалки", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Учитывая, что санкции поддержали, лишь 20 процентов стран, входящих в ООН, а все остальные спокойно продолжают строить отношения с Россией, пассажи западных политиков про изоляцию действительно выглядят жалко. При этом в то же положение своим решением по визам они рассчитывают поставить и россиян, которые, по мнению европейцев, теперь должны будут умолять их дать разрешение въехать в Евросоюз. Якобы оплот цивилизации, получивший наконец-то возможность открыто показать свою ненависть ко всему, что связано с Россией.

"Они верят в то, что мораль - это дело цивилизационное. И существует только для своих. Для чужих морали не существует. Изначально такое понятие называется варварство, а в 20 веке оно получило название нацизм. Вот любое варварское племя искренне считает, что кроме них все остальные - не люди, а какие-то другие существа. Вот это варварство сейчас победило в Европе. И ощущение собственной выделенности, собственного лидерства морального, политического и культурного. Оно в это варварство и скатилось. Это очень легко сделать", - рассуждает Дмитрий Журавлёв.

И этот шаг Германия уже делала, 81 год назад собрав под нацистскими знаменами пол Европы. Теперь же Шольц заявил, что ответственность за ту войну и миллионы убитых Германия с себя снимает. Пока это вылилось лишь в поставки немецкого оружия, которое спустя восемь десятков лет снова убивает славян на Украине. И это может быть лишь первыми шагами. Во всяком случае, пражская речь канцлера, пишет немецкое издание "Юне Вельт", обеспокоила всех, кому дорог мир в Европе.

"Пражская речь Шольца — это приказ двигаться вперед, но направление у вектора под названием "вперед" только одно — конфронтация с Россией и Китаем, а также создание так называемой сплоченности внутри ЕС. Хотя это и соответствует интересам немецкого империализма, но основывается эта программа, как всегда, в стратегиях немецких империалистов, на ирреальной картине мира. Скорее всего, эта программа будет способствовать углублению милитаристских процессов в ЕС. А странам вне ЕС, которые не следуют её целям, она неприкрыто объявляет, что речь идёт о подготовке к войне", - пишет СМИ.

Возможно, немецкие журналисты, конечно, сгущают краски. Тем более, что самому Шольцу и его правительству нужно ещё пережить эту зиму, оставшись при власти. Рейтинг доверия канцлеру и его правительству продолжает падать. Впрочем, судя по заявлениям главы МИД ФРГ, мнение простых немцев немецкие власти не особенно волнует.

"Если я обещаю народу Украины: "Мы будем рядом, пока мы вам нужны", то я хочу это выполнить. И неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание украинцам", - говорит Анналена Бербок.

Вряд ли эти слова добавят Бербок популярности. Впрочем, её можно похвалить хотя бы за искренность, от которой немцам этой зимой вряд ли станет теплее.

Александр Панюшкин, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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