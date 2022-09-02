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Мурашко предупредил о риске высокой заболеваемости гриппом

16:01
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Необходимо вакцинироваться, подчеркнули в Минздраве

Необходимо своевременно пройти вакцинацию от гриппа, чтобы защитить свое здоровье. Об этом в пятницу, 2 сентября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава отметил, что пока "напряжение по поводу гриппа не нарастает". Однако по прогнозам ВОЗ, Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом.

С учетом этих прогнозов закуплена и поставлена во все российские регионы вакцина против гриппа, рассказал Мурашко, призвав россиян пройти вакцинацию, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения России Дарья Даниленко рассказала, что осенью в России может распространиться штамм гриппа A (H3N2), который также называют "гонконгским гриппом". При этом в России также могут распространяться штаммы гриппа В, хотя в 2021 году таких случаев было мало.

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