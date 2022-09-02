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Путин обсудил с Совбезом оснащение пунктов пропуска на границах

15:49
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Докладчиком выступил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров

В пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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"У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, - сказал глава государства в начале совещания.

Докладчиком выступил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по развитию Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей. Среди них - строительство транспортного перехода под железной дорогой в Кирове, возведение моста через реку Чепцу в районе города Кирово-Чепецка Кировской области.

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