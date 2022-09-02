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Путин в Калининграде остановил кортеж, чтобы пообщаться с людьми

16:08
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Собравшиеся тепло приветствовали президента

После посещения Нахимовского училища в Калининграде президент России Владимир Путин остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, передает РИА "Новости".

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Кортеж на несколько десятков секунд затормозил у ограждения, за которым собрались люди.

"Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам", - сказал глава государства, выйдя из машины.

Горожане тепло приветствовали президента выкриками "Спасибо!" и "Молодец!". Президент помахал собравшимся, сел в машину и уехал.

В Калининграде Путин провел открытый урок "Разговор о важном" и рабочую встречу с губернатором области Андреем Алихановым, а также посетил филиал Нахимовского военно-морского училища.

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