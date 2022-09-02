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"Семерка" вводит потолок цен на российскую нефть. Главное

16:41
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Создается "широкая коалиция"

Страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министров финансов стран "Группы семи".

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"Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка", - сказано в заявлении.

Потолок цен будет определяться всей коалицией. Его установят на уровне, "основанном на ряде технических параметров".

Основным механизмом принуждения к соблюдению потолка цен на российскую нефть будет запрет на обслуживание (страхование и финансирование) морских поставок в случае, если она закупается по более высокой цене.

Кроме того, G7 разработает механизмы, чтобы уязвимые страны сохранили доступ к энергорынкам, в том числе и российскому.

Ранее в Москве уже заявили, что страны, которые введут потолок цен, полностью лишатся поставок из России.

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