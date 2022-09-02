Собянин утвердил проект нового пешеходного моста через реку Яузу

Новый пешеходный мост соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные

Столичное правительство утвердило проект планировки пешеходного моста через реку Яузу между Госпитальным и Рубцовым мостами. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, входы на мост будут организованы с внешней стороны набережных, для перехода через реку Яузу пешеходам не придется пересекать проезжую часть.

Кроме того, в рамках проекта запланирована реконструкция проезда вдоль территории МГТУ имени Баумана и благоустройство прилегающей территории.

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