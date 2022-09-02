Российские космонавты вышли в открытый космос

Продолжительность выхода составит 6 часов 18 минут
Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
Они проведут работы по интеграции в состав российского сегмента МКС европейского манипулятора ERA. Был открыт люк модуля "Поиск".
Продолжительность выхода составит 6 часов 18 минут.
"На внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля "Наука" Олегу Артемьеву и Денису Матвееву предстоит установить платформу с адаптерами, перенести внешний пульт управления EMMI к базовой летной точке БТЛ-3 и подключить его, смонтировать два мягких поручня, отрегулировать приводы TRM на концевых эффекторах КЭ-1 и КЭ-2 манипулятора ERA и снять стартовое кольцо с эффектора КЭ-1", - говорится в сообщении.
Для Артемьева это восьмой выход, для Матвеева - четвертый.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"