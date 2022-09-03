За сутки в России госпитализировано 3849 больных коронавирусом

В Минздраве спрогнозировали рост заболеваемости

За сутки в России госпитализировано 3 849 больных коронавирусом, всего зафиксировано 51 699 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 19 681 381 человек с COVID-19, умерло 384 624 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 294 человека, зарегистрировано 6 634 новых больных, всего в столице 3 049 186 инфицированных, скончались 45 249 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России. При этом он не назвал сроки, но назвал тенденцию типичной для начала учебного года. Глава Минздрава посоветовал родителям осматривать детей перед школой, а образовательным учреждениям организовывать утренние фильтры.

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