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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 2239 человек

11:22
  • воскресенье
  • 04 сентября 2022

Оснований для введения удалёнки нет

За сутки в России госпитализировано 2 239 больных коронавирусом, всего зафиксировано 48 042 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 19 729 423 человека с COVID-19, умерло 384 711 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 239 человек, зарегистрировано 4 425 новых больных, всего в столице 3 053 611 инфицированных, скончались 45 282 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В Минздраве не увидели оснований для повторного перехода на дистанционную форму работы и учёбы. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в разных регионах страны значительно отличается, больше всего заболевших традиционно выявляется в Москве.

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