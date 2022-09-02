ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог: Онлайн-голосование чаще выбирают лояльные к власти избиратели

17:34
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Кандидаты от "ЕР" получат более 50% голосов в ДЭГ с однородной картиной по городу

60% жителей столицы намерены голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября. Об этом сообщили в ходе круглого стола Фонда развития гражданского общества.

"На участках у избирателей появляется дополнительная возможность, они могут предоставлять паспорт не в руки председателя или сотруднику комиссии, а прикладывать к специальному сканеру, поскольку МГИКом организован так называемый электронный регистр избирателей, где содержатся актуальные данные об избирателях, которые в режиме реального времени нам позволяют избежать человеческих ошибок, в том числе которые раньше достаточно регулярно наблюдались - с полными однофамильцами, с близнецами, с попытками двойного голосования. Все эти факторы устранены", - сообщил политический аналитик Александр Асафов.

Он затронул тему отношения партий к различным способам голосования. Так, по словам Асафова, некоторые политические субъекты остаются приверженными голосованию на участках, критикуя дистанционное электронное голосование.

"И, конечно, здесь они попадают в ловушку, поскольку если посмотреть на цифры, количество людей, пользующихся городскими и федеральными электронными сервисами, которые показывают готовность голосовать электронно, то их готовность голосовать за "Единую Россию" значительно выше, чем тех людей, которые в этом формате будут голосовать за другие политические силы, в том числе призывающие не голосовать электронно", - сказал политический аналитик.

Напомним, голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Онлайн-голосование
Онлайн-голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.