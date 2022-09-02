Политолог: Онлайн-голосование чаще выбирают лояльные к власти избиратели

Кандидаты от "ЕР" получат более 50% голосов в ДЭГ с однородной картиной по городу

60% жителей столицы намерены голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября. Об этом сообщили в ходе круглого стола Фонда развития гражданского общества.

"На участках у избирателей появляется дополнительная возможность, они могут предоставлять паспорт не в руки председателя или сотруднику комиссии, а прикладывать к специальному сканеру, поскольку МГИКом организован так называемый электронный регистр избирателей, где содержатся актуальные данные об избирателях, которые в режиме реального времени нам позволяют избежать человеческих ошибок, в том числе которые раньше достаточно регулярно наблюдались - с полными однофамильцами, с близнецами, с попытками двойного голосования. Все эти факторы устранены", - сообщил политический аналитик Александр Асафов.

Он затронул тему отношения партий к различным способам голосования. Так, по словам Асафова, некоторые политические субъекты остаются приверженными голосованию на участках, критикуя дистанционное электронное голосование.

"И, конечно, здесь они попадают в ловушку, поскольку если посмотреть на цифры, количество людей, пользующихся городскими и федеральными электронными сервисами, которые показывают готовность голосовать электронно, то их готовность голосовать за "Единую Россию" значительно выше, чем тех людей, которые в этом формате будут голосовать за другие политические силы, в том числе призывающие не голосовать электронно", - сказал политический аналитик.

Напомним, голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября.

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