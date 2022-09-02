МХТ имени Чехова отменил несколько постановок

Об этом сообщил худрук театра Константин Хабенский

Московский Художественный театр имени Чехова в новом сезоне откажется от ряда постановок, сообщил художественный руководитель Константин Хабенский на сборе труппы.

"Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди, ребята, выполняющие свой профессиональный долг, просто мирные люди. Театр обязан все это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, чувствовать то, зачем они приходят сейчас к нам, мы должны", - сказал он (цитата по ТАСС).

Как уточнил Хабенский, не стоит брать материал, "который бы как-то иронизировал, ерничал, имел свою интерпретацию на тему, связанную с каким-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями".

В новом сезоне Константин Богомолов представит премьеру авторского спектакля "Новая Оптимистическая трагедия", Дмитрий Азаров поставит "Дядю Ваню", Анатолий Васильев - "Западную пристань" по пьесе французского драматурга Бернар-Мари Кольтеса.

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