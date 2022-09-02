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"Вкусно - и точка" пообещала скоро вернуть картофель фри

17:54
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Палочки будут немного крупнее

Пресс-служба сети "Вкусно - и точка" сообщила, что в течение сентября меню полностью вернется картофель фри.

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"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Картофель фри появится во всех предприятиях сети в течение сентября", - приводит сообщение ТАСС.

Как уточнили представители сети, палочки этого картофеля немного крупнее по размеру.

В мае McDonald's объявила об уходе из России и продаже бизнеса российскому собственнику. Теперь сеть работает под новым брендом "Вкусно - и точка". В июне компания столкнулась с дефицитом картофеля нужных свойств.

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