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В Конго упал вертолет Ми-8 миссии ООН

18:29
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Борт принадлежит АО "Нижневартовскавиа"

Росавиация подтвердила крушение вертолета Ми-8 миссии ООН в Демократической Республике Конго.

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"Росавиация приступила к совместной работе с коллегами из ООН с целью выяснения обстоятельств и причин этого события, в том числе оказания содействия экипажу", - приводит сообщение ведомства РБК.

ЧП произошло в провинции Северное Киву неподалеку от города Гома. Вертолет упал в заповеднике Вирунга. Все три человека, находившиеся на борту, выжили, но получили травмы и были госпитализированы.

Борт был зафрахтован Всемирной продовольственной программой при ООН, он перевозил груз в интересах миротворческой миссии организации. Вертолет принадлежит АО "Нижневартовскавиа".

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