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Шольц попытался защитить попавшую под шквал критики Бербок

18:42
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Похоже, немцам все же придется "страдать", как и обещала глава МИД

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался оправдать скандальное высказывание министра иностранных дел Анналены Бербок о том, что ФРГ будет "помогать Украине, несмотря на мнение избирателей".

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Как сообщил газете Die Welt пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, Шольц поддерживает Бербок и уважает ее решимость отстаивать позицию.

"Задача федерального правительства - следовать политике, которую оно провозгласило, даже тогда, когда она встречает сопротивление. В это напряженное и трудное для многих время нужно понимать, что люди могут по-разному воспринимать такой политический курс", - сказал спикер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал слова Бербок "фантастическим признанием".

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