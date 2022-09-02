Шольц попытался защитить попавшую под шквал критики Бербок

Похоже, немцам все же придется "страдать", как и обещала глава МИД

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался оправдать скандальное высказывание министра иностранных дел Анналены Бербок о том, что ФРГ будет "помогать Украине, несмотря на мнение избирателей".

Как сообщил газете Die Welt пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, Шольц поддерживает Бербок и уважает ее решимость отстаивать позицию.

"Задача федерального правительства - следовать политике, которую оно провозгласило, даже тогда, когда она встречает сопротивление. В это напряженное и трудное для многих время нужно понимать, что люди могут по-разному воспринимать такой политический курс", - сказал спикер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал слова Бербок "фантастическим признанием".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"