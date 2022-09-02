ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Летний сезон в горах Сочи продлили до ноября

19:06
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Осенью отдых становятся дешевле почти на 30%

Горные комплексы Красной Поляны продлевают летний сезон до ноября, передает РИА "Новости".

Ольга Бузова пропала в горах около Сочи
Сочи может потерять субтропический облик

"Летний сезон в горах не ограничивается календарным периодом, впереди у гостей есть ещё минимум два теплых, бархатных месяца на то, чтобы успеть отдохнуть и попробовать летние развлечения", - сообщила Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна.

Она добавила, что по-прежнему будут доступны экотропы и аттракционы на открытом воздухе. Также никуда не денутся байк-парк для катания на велосипедах и высокогорные вечеринки на закате.

Как уточнила Филипенкова, осенью отдых становятся дешевле почти на 30%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сочи
Сочи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.