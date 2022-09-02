Летний сезон в горах Сочи продлили до ноября

Осенью отдых становятся дешевле почти на 30%

Горные комплексы Красной Поляны продлевают летний сезон до ноября, передает РИА "Новости".

"Летний сезон в горах не ограничивается календарным периодом, впереди у гостей есть ещё минимум два теплых, бархатных месяца на то, чтобы успеть отдохнуть и попробовать летние развлечения", - сообщила Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна.

Она добавила, что по-прежнему будут доступны экотропы и аттракционы на открытом воздухе. Также никуда не денутся байк-парк для катания на велосипедах и высокогорные вечеринки на закате.

Как уточнила Филипенкова, осенью отдых становятся дешевле почти на 30%.

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