В польском Валбжихе демонтировали памятник красноармейцам

Распоряжение отдал лично мэр города

В польском городе Валбжих демонтировали установленный в 1970-е годы в память о солдатах Красной армии памятник, сообщил в соцсетях мэр города Роман Шелемей.

"Я распорядился немедленно демонтировать памятник солдатам Красной армии в районе Гай. Распоряжение выполнено", - написал он.

Как уточняет ТАСС, мемориал представлял собой установленную на цоколе фигуру красноармейца с надписью: "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне".

Официальная позиция Польши сегодня такова: Красная армия не освобождала страну от фашизма, а осуществила новую оккупацию, поэтому все памятники советским воинам должны быть уничтожены.

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