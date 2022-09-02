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"Северный поток" остановлен на неопределенный срок

19:50
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Были обнаружены повреждения

"Газпром" обнаружил повреждения на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока", сообщила компания.

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Была зафиксирована утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

"Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху", - уточнили в "Газпроме" (цитата по ТАСС).

Там добавили, что газопровод полностью остановлен до устранения замечаний к работе оборудования.

До этого момента работу "Северного потока" обеспечивала только одна турбина. С 31 августа трубопровод был на трое суток остановлен на техническое обслуживание.

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