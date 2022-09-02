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Сбербанк продал свою швейцарскую "дочку"

20:16
  • пятница
  • 02 сентября 2022

"Сбербанк Швейцария" теперь называется TradeXBank AG

Сбербанк закрыл сделку по продаже инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA своей швейцарской "дочки" Sberbank (Switzerland) AG.
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"Сбербанк закрыл сделку по продаже "Сбербанк Швейцария" (Sberbank Switzerland AG) швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, которая станет новым мажоритарным акционером", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Стороны получили согласование регуляторов и уполномоченных органов.

"Сбербанк Швейцария" теперь будет осуществлять деятельность под наименованием TradeXBank AG. Он продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования.

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