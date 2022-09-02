Сбербанк продал свою швейцарскую "дочку"

"Сбербанк Швейцария" теперь называется TradeXBank AG

Сбербанк закрыл сделку по продаже инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA своей швейцарской "дочки" Sberbank (Switzerland) AG.

"Сбербанк закрыл сделку по продаже "Сбербанк Швейцария" (Sberbank Switzerland AG) швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, которая станет новым мажоритарным акционером", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Стороны получили согласование регуляторов и уполномоченных органов.

"Сбербанк Швейцария" теперь будет осуществлять деятельность под наименованием TradeXBank AG. Он продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования.

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