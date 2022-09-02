Стала известна дата премьеры снятого в космосе фильма "Вызов"

Съемки находятся в завершающей стадии

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что фильм Клима Шипенко "Вызов" выйдет в прокат 12 апреля 2023 года, передает ТАСС.

Съемки находятся в завершающей стадии, осталось отснять кадры на Байконуре.

"Вызов" - первый снятый в космосе (на Международной космической станции) художественный фильм. Это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Картина рассказывает историю женщины-врачу, которой для спасения жизни космонавта необходимо за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС. Главную роль исполнила Юлия Пересильд.

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