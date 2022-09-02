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Минюст признал иноагентами Макаревича, Шаца и Гордееву

21:29
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Были обновлены соответствующие списки

Министерство юстиции России вновь расширило реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В него добавлены общественный деятель Юлия Галямина*, ведущий Михаил Шац* и журналист Сергей Медведев*.

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Ранее в этот список были включены, в частности, писатель Дмитрий Быков*, блогер Юрий Дудь* и журналист Алексей Венедиктов*.

Кроме того, Минюст дополнил список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Туда попали журналисты Дмитрий Гордон** и Катерина Гордеева**, а также музыкант Андрей Макаревич** и публицист Федор Крашенинников**.

*СМИ, выполняющее в России функции иноагента

**Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента

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