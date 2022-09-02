ВСУ признали удары по Херсону и Энергодару

В четверг Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ

Генеральный штаб Украины сообщил в соцсетях, что наносил удары по целям в Херсоне и Энергодаре.

Речь идет о "точных ударах" якобы по военным целям "в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар".

Военно-гражданская администрация Энергодара сообщила утром в четверг о массированном артиллерийском обстреле жилых районов города и прилегающей к ЗАЭС территории со стороны ВСУ. На ЗАЭС был остановлен пятый энергоблок, шестой продолжал работать на 60%.

В четверг Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Последний сообщил, что международные инспекторы смогли получить ключевые данные о ситуации на станции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"