Гран-при ММКФ получила картина из Ирана

Лучшим режиссером признан сербский постановщик Синиши Цветич

Обладателем гран-при 44-го Московского Международного кинофестиваля (приз "Золотой святой Георгий") стала картина иранского режиссера Бехруза Шоайби "Без предварительной договоренности", передает "Интерфакс".

"Возможно, для меня это самая важная и значительная киноработа. Я хочу поблагодарить всю нашу съемочную группу, мы два года трудились над этой работой", - сказал на вручении награды режиссер ленты.

"Серебряного святого Георгия" (приз за лучшую режиссуру) удостоился сербский постановщик Синиши Цветич за фильм "Усекновение".

Приз за лучшую женскую роль получила Пега Ахангарани ("Без предварительной договоренности"), за мужскую - Костел Кашкавал ("Глас вопиющего в пустыне").

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые он состоялся в 1935 году.

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