В Запорожье пресечена попытка высадки десанта ВСУ

Об этом сообщили в военно-гражданской администрации

На освобождённой территории Запорожской области пресечена попытка высадки десанта ВСУ. Украинские военные готовили очередную провокацию в районе города атомщиков Энергодара.

Около полуночи на лодках они пытались прорваться к городу по реке, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Российские военные остановили бойцов ВСУ, сообщает ТАСС.

Подобную акцию украинские диверсанты пытались провести на этой неделе в день приезда в Энергодар делегации МАГАТЭ. Тогда это тоже не получилось: лодки с военными были уничтожены, несколько человек удалось взять в плен.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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