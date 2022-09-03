Украинские военные обстреляли село в Брянской области

Пострадавших нет

Украинские войска снова обстреляли территорию Брянской области. Удар пришёлся по селу Кистер Погарского района.

Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, повреждены линии электропередачи и дорога. Жертв и пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и других областей России.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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