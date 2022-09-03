В результате обстрела Донецка погибли 6 человек

ВСУ бьют по жилому сектору

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы городов Донбасса и освобождённых территорий. Весь минувший день били по Донецку. Жертвами боевиков стали шесть мирных жителей, в том числе, ребёнок, который умер по дороге в больницу.

За сутки под прицелом радикалов оказались семь населённых пунктов ДНР. 15 человек ранены, повреждены десятки домов. ВСУ используют снаряды натовского калибра, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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