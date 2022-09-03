Минобороны показало ювелирную работу сапёров на Украине

Они обезвреживают снаряды и мины

Кадры ювелирной работы российских инженерно-сапёрных подразделений на освобождённых территориях публикует Минобороны. Специалисты выезжают на место по запросам жителей, обезвреживают от взрывоопасных предметов дороги, приусадебные участки и сельхозугодья.

Практически каждый обстрел артиллерии ВСУ не остаётся без последствий. Наши сапёры шаг за шагом прочёсывают местность, чтобы найти неразорвавшиеся боеприпасы и мины, в том числе, опасные лепестки, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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