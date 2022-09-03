Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы проявляют настоящее мужество

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, которые защищают Донбасс. Сержант Евгений Абрамов в составе расчёта БМП уничтожил две вражеских бронемашины и 15 националистов. Кроме того, рискуя собственной жизнью, под шквальным огнём неприятеля спас тяжелораненого товарища. Позже и сам Евгений получил осколочное ранение, но поле боя не покинул.

Сержант Евгений Шпенст со своим отделением обнаружил в заброшенном здании позиции вражеских гранатомётчиков и прицельным огнём из БМД уничтожил их. А еще при освобождении населённого пункта наши десантники ликвидировали пулемётный расчёт и семь боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Автомобиль младшего сержанта Евгения Лисовенко, который находился в составе нашей колонны, был атакован националистами. Евгений принял бой и поразил десять радикалов. Его группа держала оборону до прибытия подкрепления. Боеприпасы на передовую были доставлены вовремя.

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