Олег Артемьев и Денис Матвеев провели в открытом космосе 8 часов

Выполнены важные работы

Сегодня в полночь россияне Олег Артемьев и Денис Матвеев успешно завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. За бортом станции они провели почти восемь часов вместо запланированных шести.

Космонавты закончили подготовку европейского дистанционного манипулятора ERA к дальнейшей работе, установили платформу с адаптерами на модуле "Наука", а также раскрыли грузовую стрелу между модулями "Заря" и "Поиск". Она станет своеобразной трассой для космонавтов, по которой можно будет перемещаться во время работ за пределами МКС.

Для Артемьева это уже восьмой выход в открытый космос, для Матвеева – четвёртый, сообщает "ТВ Центр".

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