В Москве прощаются с Михаилом Горбачёвым

Церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов

Сегодня в Москве прощаются с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Траурная церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов.

Политик скончался 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год. О роли Горбачёва в истории нашей страны, да и в целом мира, споры не утихают и сегодня. Именно он был инициатором больших перемен.

Эпоха перестройки и гласности, окончание Холодной войны, вывод войск из Афганистана, падение железного занавеса и падение Берлинской стены. Ну и, конечно, распад Советского Союза.

Проводить в последний путь Михаила Горбачёва пришли сотни людей. Утром в субботу стало известно, что траурную церемонию посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

После церемонии прощания Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с любимой супругой Раисой Максимовной, сообщает "ТВ Центр".

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