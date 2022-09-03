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Подробности ночного обстрела жилых кварталов Донецка

11:52
  • суббота
  • 03 сентября 2022

Есть погибшие и раненые

Шесть мирных жителей ДНР, в том числе ребёнок, стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ за сутки. Ещё 15 человек получили ранения. Националисты наносят массированные удары по Донецку. Атаке снова подвергся и Энергодар. Сорвана очередная попытка высадки украинского десанта в районе города, сообщают местные власти.
В результате обстрела Донецка погибли 6 человек

До минувшей ночи Калининский район Донецка считался относительно безопасным, потому что крайне редко становился целью для украинской артиллерии. Здесь упали три снаряда, повредив газовую магистраль, которая проходит под землёй.

Место этого взрыва буквально в метре от стены дома. И сейчас люди боятся даже представить, что было бы, если б снаряд попал в здание. Поздним вечером все жители находились в своих квартирах. Пристройка к дому – это вход в детский клуб языкового развития. Там вечером оставались только преподаватели, которые готовили план на новый учебный год.

Удар по этому району был массированный. Ещё один снаряд упал на соседней улице, буквально в десятке метров от входа в продуктовый супермаркет. Пострадали два человека. Мужчина, женщина. Ещё подросток 2008 года рождения от полученных осколочных ранений скончался в машине скорой помощи, сообщает "ТВ Центр".

Незадолго до этого артиллерийский удар был нанесён по центру Донецка. Взрывы гремели на бульваре Пушкина, улице Артёма, площади Ленина, возле Донецкого драмтеатра и здания Народного совета ДНР. Есть погибшие и раненные. Везде находили вот такие фрагменты снарядов с иностранной маркировкой.

Боевики не прекращают попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении. Абсолютно бессмысленные, потому что все они разбиваются о плотный заградительный огонь артиллерии и авиации союзных сил.  Передвижение техники противника было отлично видно с воздуха. С беспилотников велась корректировка артиллерийских ударов. Шансов у наступающих украинских формирований не было никаких.

Сообщается, что украинские подразделения на лодках безуспешно пытались форсировать реку Днепр и высадить десант в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция. Фиксируются очередные обстрелы непосредственно территории АЭС.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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