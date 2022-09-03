Скачок цен на газ привёл к закрытию предприятий в Европе

Остановился "Северный поток"

"Газпром" вынужден полностью остановить подачу топлива по "Северному потоку". Специалисты обнаружили неисправность в последнем действующем газоперекачивающим агрегате. Европейские политики уже обвинили Москву в цинизме, забыв о том, чьи действия привели к энергетическому кризису в ЕС.

Последний работающий газоперекачивающий агрегат "Северного потока" остановили на техобслуживание ещё 31 августа. Заработать вновь по планам должен был сегодня. Но специалисты выявили утечку масла на кабельных соединениях.

Письмо о выявленных неисправностях агрегата и необходимости их срочного устранения уже направлено президенту и главному исполнительному директору компании "Сименс". Там рекомендации "Газпрома" услышали и, что называется, приняли к сведению, впрочем, журналистам заявили, что не считают полученное заключение российских коллег технической причиной для прекращения эксплуатации, однако готовы содействовать в ремонте.

Рынки при этом замерли в ожидании очередных ценовых скачков. Тем более, потолок для российских энергоресурсов пока ещё официально не закреплён. Парадокс, но новость о превентивном закрытии газового вентиля в Брюсселе восприняли почему-то не с восторгом, хотя, по сути, сами активно лоббировали подобный исход событий.

"Газпром" на протяжении всего времени исправно выполнял свои контрактные обязательства. Палки в колёса вставляли как раз европейские партнёры, попеременно обкладывая нашу страну санкциями и конфискуя российские золотовалютные резервы. По итогу, впрочем, получилось так, что сейчас не лучшие времена переживает экономика Старого Света.

В Великобритании из-за роста цен на электроэнергию может закрыться порядка 60% заводов. Отсутствие дешёвого российского газа неблагоприятно сказывается и на немецкой промышленности. Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal всерьёз надумала закрывать на территории ФРГ два своих предприятия. Десятикратный скачок на топливо сделал фирму абсолютно неконкурентоспособной на рынке.

То, что решение проблемы лежит, по сути, на поверхности, в очередной раз заявил экс-канцлер Герхард Шрёдер. Достаточно просто ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2". Политик уверен: Запад, слишком сильно полагаясь во всём на США, совершает роковую ошибку. Если в домах европейцев зимой станет слишком холодно, то даже тёплые дружеские отношения с Вашингтоном, согреться им явно не помогут.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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