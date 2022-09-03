В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Огонь быстро распространяется

В Оренбургской области бушуют пожары, там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Горит 43 тысячи гектаров, огонь вплотную подступил к населённым пунктам. На борьбу брошены все силы МЧС и армейская авиация. Однако, риск появления новых очагов возрастает.

В Адамовке горят дома. В соседней деревне Плодовое - гараж и ещё несколько сельхозпостроек. Ландшафтные пожары все плотнее окружают населённые пункты, поля, подбираются к дорогам.

Риск появления новых очагов растёт: в Оренбуржье - под 30, осадков не ожидается. А шквалистый ветер мгновенно переносит искры с одного участка на другой. На борьбу с огнём брошены все силы МЧС и техника. Задействованы резервы из соседних регионов, привлечена военная авиация, сообщает "ТВ Центр".

В Рязанской области с воздуха и на земле тушат последние очаги. Площадь пожаров за истекшие сутки резко сократилась. Спасатели проделывают просеки в лесах, вырубают сухостой, заливают тлеющие бревна и пни.

В Ханты- Мансийском округе в труднодоступные районы перебрасывают парашютистов. Отправить в этот квадрат наземную технику сложно. Горит заповедник. Сотрудникам "Авиалесоохраны" приходится буквально выставлять караулы возле каждого потушенного очага и следить, чтобы огонь не вспыхнул вновь.

Высокая опасность появления новых пожаров, говорят в МЧС, сохраняется почти во всех субъектах Центрального и Приволжского округов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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