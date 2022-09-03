Второй по величине город Греции затопили мощные ливни

Парализовано движение транспорта

На север Греции обрушились проливные дожди и смерчи. Мощные осадки вызвали резкий подъём уровня воды в реках. В Салониках наводнение полностью парализовало городское движение. Потоки смывают деревья, опоры ЛЭП и даже дома.

Вода снаружи, вода внутри. Поездка на работу этим утром – как преодоление полосы препятствий. Автобусы неожиданно стали речным видом транспорта.

Ураганные ливни и смерчи, прошедшие над северо-восточными регионами страны, привели к тому, что реки вышли из берегов и затопили поля с урожаем и населённые пункты. Разрушены здания, повалены деревья, оборваны линии электропередачи.

Воды залива Термаикос хлынули на улицы Салоник - второго по величине города Греции. Движение почти парализовано. Редких смельчаков снимают из окон на камеры мобильных телефонов, сообщает "ТВ Центр".

По прогнозам синоптиков, дожди и грозы пройдут на северо-востоке и сегодня. Неспокойно и на юге: утром у берегов острова Крит, недалеко от города Ираклион, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Данных о разрушениях не поступало.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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