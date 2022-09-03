Собянин призвал поддержать кандидатов от "Единой России" на муниципальных выборах

Голосование пройдёт в следующие выходные

Новые станции метро, МЦК и МЦД, уютные парки и дворы, комфортные поликлиники - эти и многие другие проекты власти столицы реализуют, учитывая пожелания москвичей. Об этом написал сегодня мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Мнения жителей отражены в программе "Мой район". Совместно с одноимённой общественной организацией сформирована и команда от "Единой России" на предстоящих муниципальных выборах.

Мэр призвал москвичей принять участие в голосовании и поддержать кандидатов. Это учителя, врачи, волонтёры, работники социальной сферы, готовые отстаивать интересы жителей и развивать районы города, сообщает "ТВ Центр".

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