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Москвичей пригласили на фотовыставку, посвящённую народам Камчатки

12:30
  • суббота
  • 03 сентября 2022

Она открылась на Рождественском бульваре

Фотовыставку, посвящённую народам Камчатки, открыли в Москве. Работы представлены на Рождественском бульваре.

Посетители познакомятся с богатой и необычной культурой коренного населения полуострова, а также увидят впечатляющие пейзажи, сообщает "ТВ Центр".

Выставка - часть масштабного проекта "Малые народы большой страны. Традиции, язык, фольклор", который получил поддержку фонда президентских грантов в размере 14 миллионов рублей.

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