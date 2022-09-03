ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Камчатке при восхождении на вулкан погибли 5 туристов

13:55
  • суббота
  • 03 сентября 2022

Ещё несколько человек пострадали

Пятеро туристов погибли при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке. Всего в группе было 12 человек из разных регионов России, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Камчатского края.

Также в группе есть пострадавшие. Один человек сломал ногу. Проводится операция по эвакуации с привлечением вертолёта.

Обстоятельства гибели туристов не приводятся. Не исключено, что они погибли из-за тяжёлых погодных условий.

Ключевская сопка - действующий вулкан на востоке полуострова Камчатка. Является самым высоким активным вулканом в Евразии, его высота – 4 800 метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вулкан на Камчатке
Вулкан на Камчатке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.