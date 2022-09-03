На Камчатке при восхождении на вулкан погибли 5 туристов

Ещё несколько человек пострадали

Пятеро туристов погибли при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке. Всего в группе было 12 человек из разных регионов России, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Камчатского края.

Также в группе есть пострадавшие. Один человек сломал ногу. Проводится операция по эвакуации с привлечением вертолёта.

Обстоятельства гибели туристов не приводятся. Не исключено, что они погибли из-за тяжёлых погодных условий.

Ключевская сопка - действующий вулкан на востоке полуострова Камчатка. Является самым высоким активным вулканом в Евразии, его высота – 4 800 метров.

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