Путин и Эрдоган обсудили визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Турецкий лидер отметил роль России в организации поездки

Президент Турции в беседе с Владимиром Путиным оценил роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Телефонный разговор Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером состоялся 3 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты также обсудили реализацию заключённой в Стамбуле 22 июля зерновой сделки. Кроме того, Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва.

Прощание с Горбачёвым проходит сегодня в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Владимир Путин простился с советским лидером ранее, в Центральной клинической больнице.

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