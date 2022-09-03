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Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

14:01
  • суббота
  • 03 сентября 2022

Президенты России и Азербайджана поговорили по телефону

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры отметили важность совместных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на границе республики с Арменией и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе.

Президенты подтвердили настрой на реализацию трёхсторонних договорённостей между Москвой, Баку и Ереваном, сообщает "ТВ Центр".

Ранее сегодня Владимир Путин пообщался с турецким лидером. Реджеп Тайип Эрдоган оценил роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Президенты также обсудили реализацию заключённой в Стамбуле 22 июля зерновой сделки.

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