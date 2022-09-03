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Минобороны раскрыло подробности новой попытки захвата ЗАЭС

14:19
  • суббота
  • 03 сентября 2022

Она провалилась

Более 250 украинских военнослужащих и иностранных наёмников пытались высадиться ночью в районе Запорожской АЭС. О новой попытке прорыва диверсионной группы рассказал на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Власти Запорожья заявили об уничтожении украинского десанта у ЗАЭС

Диверсанты, прибывшие в Энергодар по Днепру на катерах и лодках, хотели захватить Запорожскую АЭС. Часть военных была уничтожена российскими войсками. По украинскому десанту были нанесены удары ВКС России, для этого использовались четыре самолёта Су-30 и два вертолёта Ка-52.

Ранее большую группу украинских диверсантов уничтожили на Днепре в день приезда на Запорожскую станцию миссии МАГАТЭ. Тогда несколько человек удалось взять в плен.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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