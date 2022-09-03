В ДНР уничтожена установка HIMARS вместе с боевым расчётом

Поражена машина со снарядами

Российские военные уничтожили в районе Константиновки американскую ракетную установку HIMARS. Поражён боевой расчёт в количестве 30 человек и машина подвоза боеприпасов. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки были сбиты три украинских беспилотника, в воздухе уничтожены три тактические ракеты "Точка-У" и 60 снарядов реактивных систем залпового огня.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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