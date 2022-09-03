В России почтили память жертв террористических атак

У памятных мест прошли панихиды

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. В Москве, в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках прошла панихида.

Также возложили цветы к памятнику жертвам трагедии в Беслане, где с 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали заложников в городской школе. Погибли более трёхсот человек, среди них 186 детей.

Акции скорби сегодня прошли и у театрального центра на Дубровке, на Каширском шоссе и улице Гурьянова, где были взорваны жилые дома, на станциях метро "Парк культуры", "Автозаводская", "Лубянка", "Рижская". Туда несут цветы и зажигают свечи, сообщает "ТВ Центр".

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